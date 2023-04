Speciale eenheden van de politie vallen binnen bij vapeshop in centrum Gent, zes personen gearresteerd

De speciale eenheden van de politie en het parket Oost-Vlaanderen zijn vrijdag binnengevallen bij vapeshop Aftersmoke in de Brabantdam in Gent.

Rond half twee in de namiddag vielen verschillende leden van de speciale eenheden binnen in vapeshop ‘Aftersmoke’ in de Brabantdam. Ook het parket Oost-Vlaanderen kwam ter plaatse om de zaak te onderzoeken.

Omstanders waren best geschrokken. “Opeens zag ik verschillende politiemensen volledig uitgerust de zaak binnengaan. Er was ook een politiehond mee”, vertelde een vrouw.

Wat er vrijdagnamiddag precies aan de hand was, is voorlopig niet duidelijk. Het parket is bijzonder karig met informatie. “De inval kadert binnen een lopend gerechtelijk onderzoek. Op verschillende plaatsen in en rond Gent zijn huiszoekingen gebeurd. Er werden zes personen gearresteerd”, laten ze weten.