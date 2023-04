David Beckham toont impact van dwangstoornis op zijn leven: “Wanneer iedereen slaapt, kuis ik kaarsen”

Voetballegende David Beckham (47) geeft in een nieuwe documentaire een inkijk in zijn leven. Zo is hij openhartig over zijn dwangstoornis. “Ik kuis zo goed dat ik niet zeker weet of mijn vrouw het wel kan appreciëren.”

In een aankomende Netflix-serie is David Beckham (47) openhartig over zijn strijd met ‘OCD’. Dat is een aandoening waarbij je op meerdere momenten van de dag opdringerige gedachten hebt of herhaalde handelingen uitvoert. OCD kan eender wie, op eender welke leeftijd treffen en heeft een grote impact op je dagelijkse leven.

In 2006 meldde Beckham voor het eerst aan Daily Mail dat hij een stoornis heeft en legde hij uit hoe voor hem alles in rechte lijnen en per paar gerangschikt moet zijn. “Als ik mijn Pepsi wegleg in de koelkast en er is er eentje te veel, dan zal ik die in een andere kast opbergen.” Victoria Beckham reageerde hier toen op: “Als je onze kasten opentrekt, zie je hoe alles geordend staat. We hebben drie koelkasten: eentje voor eten, een voor groenten en een voor drankjes.” De serie die de Britse ster 16 miljoen pond oplevert, toont nu nog meer hoe de stoornis zijn leven bepaalt.

Nachtelijke kuisobsessie

De reeks, opgenomen in de villa van de Beckhams in Londen, toont onder meer de kuisobsessie van de man des huizes. Zo kan hij niet naar bed als hij ’s ochtends dreigt te ontwaken in een rommelig huis. “Wanneer iedereen slaapt, ga ik in huis rond om de kaarsen schoon te maken, de lichten op de juiste stand te zetten en ervoor te zorgen dat alles netjes is”, geeft hij toe.

Vooral over de gebruikte kaarsen ontfermt Beckham zich opvallend hard. De correcte routine – die vaak niet gevolgd wordt door zijn huisgenoten – bestaat uit de wieken bijknippen en de kaarshouder kuisen. “Die rook aan de binnenkant van het glas is mijn grootste ergernis”, aldus Beckham. Als hij het volledige huis rondgaat, is hij uren bezig, want de woning van 25 miljoen pond heeft acht badkamers, zeven slaapkamers, een gym en zelfs een spa.

LEES OOK. Déjà vu: David en Victoria Beckham trekken matching outfits aan

Wanneer de cameraploeg opmerkt hoe maniakaal proper de keuken is, licht Beckham toe: “Ik kuis de keuken zo goed, dat ik niet meer weet of mijn vrouw dit wel apprecieert.” Vrouwlief Victoria (49) grapt in een fragment dat haar man gewoon perfect is, maar David lijkt dit niet serieus te nemen: “Zij is zo sarcastisch.”

(Lees verder onder de foto)

David Beckham met zijn vrouw Victoria. — © AP

Gelaagde carrière

Naast Victoria zullen ook hun kinderen Brooklyn (23), Romeo (19), Cruz (17) en Harper (11) te zien zijn in de reeks. Vorig jaar bij de aankondiging van de show liet Beckham al weten dat dit het juiste moment is om zijn verhaal te vertellen. “Er zijn zo veel verschillende hoofdstukken in mijn carrière. De hoogte- en dieptepunten, de kinderen, de familie, er zijn zo veel verschillende lagen”, klonk het bij de voormalige voetballer.

LEES OOK. Zoon van David Beckham verlaat MLS-club van z’n vader en trekt naar… de Premier League

Zo toont de show het leven van David Beckham, van zijn arbeidersroots in Oost-Londen tot zijn carrière als een van de meest iconische en succesvolle voetbalspelers aller tijden. Via een mix van recente beelden en fragmenten van de afgelopen veertig jaar hoopt Beckham een realistisch beeld weer te geven van zijn levenslange strijd met OCD. De voorlopig ongetitelde serie wordt geregisseerd door awardwinnende regisseur en producer Fisher Stevens en John Battesk, en verschijnt later dit jaar op Netflix.