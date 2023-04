Max Verstappen moet Leclerc laten voorgaan in Bakoe: “Jammer, maar in de race heb ík de beste auto”

Charles Leclerc start zondag vanop pole in de GP van Azerbeidzjan. Op het stratencircuit van Bakoe klopte hij Max Verstappen in zijn allerlaatste ronde. Sergio Perez en Carlos Sainz volgden op twee en drie.

De kwalificaties liepen in Q1 vertraging op door twee rode vlaggen, nodig om brokstukken op te ruimen na crashes van Nyck de Vries en Pierre Gasly. Die twee lagen er dus meteen uit. In Q2 was George Russell de grootste verrassing met zijn Mercedes. Mister Saturday, een bijnaam die hij kreeg voor zijn sterke kwalificaties, werd elfde en was daarmee uitgeschakeld voor Q3, voor het eerst in twintig races.

In Q3, het moment van de waarheid, opende Max Verstappen (Red Bull-Honda) met 1:40.445 en meteen daarna reed Charles Leclerc (Ferrari) exact dezelfde tijd, tot op een duizendste precies! Verstappen had die chrono het eerst gezet en ging dus voor.

In de laatste vliegende rondjes liet Leclerc 1:40.203 afdrukken, daarbij de muur lichtjes rakend. Verstappen kon daar niet aan met 1:40.391 en start zondag naast de Monegask.

“Het is altijd moeilijk om hier de hele ronde goed te krijgen”, reageerde Verstappen. “In de tweede run probeerde ik iets anders in mijn opwarmronde, dat misschien niet zo goed uitpakte. Ik had P1 gewild, maar P2 is goed, wetende dat we een heel goede auto hebben voor de race.”

Leclerc had een brede smile op zijn gezicht. “Ik ben verrast. Voor het weekend leek het al goed als we voor Mercedes en Aston zouden eindigen, maar kijk: we staan op pole. We weten dat we in de race nog wat achterstand hebben op Red Bull, maar we gaan alles proberen zondag. Eerst zaterdag nog de sprintrace, met de mediums waarmee we hier nog niet gereden hebben.”

Deze kwalificaties bepalen de startorde voor de hoofdrace van zondag. Zaterdag wordt er eerst een sprintrace gereden, maar daarvoor worden voorafgaand mini-kwalificaties gehouden, de zogenaamde shootout. Dat is nieuw vanaf dit weekend.