Wouter Vrancken klinkt duidelijk: “Alle energie gaat nu naar de titel, zo simpel is het”

Thuis tegen Club Brugge begint KRC Genk zondagavond aan zijn play-offs. Voor welk grote doel de leider de komende zes weken zal strijden? “Er blijft nog maar eentje over: de titel”, klonk trainer Wouter Vrancken. “Wij geloven in onszelf”, vulde Joseph Paintsil aan.

Wouter Vrancken trekt met een positief gevoel de play-offs in. “Wij hebben dit seizoen telkens ons doel kunnen verleggen, wat - zoals vaak - een goed teken is. Zo hoopten we voor dit seizoen nog op play-off 1, maar behaalden we dat al zeven matchen voor het eind van de reguliere competitie. Dus wilden we vanaf dan als leider aan de play-offs beginnen, ook dat is nu gelukt. Nu blijft er nog één doel over: de titel. We moeten er alles aan doen om die binnen te halen, zo simpel is het. Daar gaat vanaf nu dan alle energie en concentratie naartoe.”

Vrijuit voetballen

Of het elftal van Vrancken als leider ook de titelfavoriet is? “Ik denk niet in favorieten en underdogs”, lacht de coach die vraag weg. “Ik ben blij dat wij kunnen concurreren met de drie grote favorieten. In de eerste plaats Club Brugge, dat iedereen voor het seizoen als uitgesproken favoriet zag. Maar ook Antwerp, dat er een heuse tweestrijd van ging maken. En Union, dat er vorig seizoen net naast greep, maar nu opnieuw titelambities heeft.”

“Al geloof ik dat ook wij de mindset hebben om de titel te pakken, zeker als ik zie met welke motivatie de spelers deze week weer trainden. Of het druk geeft dat onze voorsprong op Union verdwenen is? Nee. Sinds nieuwjaar hebben wij veel van onze basisspelers moeten missen door blessures, dus is het net mooi dat we momenteel nog strijden om de titel. Wij zullen vrijuit blijven voetballen.”

Paintsil vol vertrouwen

14 doelpunten, 11 assists: in de titelstrijd zal Vrancken ongetwijfeld weer op Joseph Paintsil rekenen. “Hoe het komt dat hij het dit seizoen zo goed doet?”, herhaalde Vrancken de vraag. “Daarvoor moet je naar hem kijken, niet naar mij. Het enige wat ik kan zeggen, is dat Joseph een speler is die vertrouwen nodig heeft.”

“Ik ben niet zo bezig met mijn cijfers”, klonk het bij de Ghanees. “Ik moet mezelf kunnen zijn en doen wat ik het liefst doe. Of ik nu scoor of niet, ik zal blij zijn als we winnen. Te beginnen dit weekend, want die drie punten hebben we nodig voor de titel. Mentaal en fysiek voel ik me klaar voor de strijd in de play-offs, maar dat geldt ook voor mijn ploegmaats. Wij geloven in onszelf.”

Cuesta out

In de ziekenboeg zit dit weekend enkel nog Carlos Cuesta. “Voor hem komt de wedstrijd tegen Club nog iets te vroeg”, liet Vrancken optekenen. “Daniel Munoz heeft wel weer een hele week meegetraind en is dus selecteerbaar.” Of Tolu Arokodare klaar is voor een basisplek? Vrancken bleef mysterieus: “Hij komt net terug van een blessure, die hem zes weken aan de kant hield. Dit terwijl hij daarvoor pas net bij ons was en onze manier van voetballen veel energie van de aanvallers vergt.”