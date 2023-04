Hasseltse cafébaas riskeert 12 maanden cel voor bepotelen minderjarigen: “Mijn grenzen zijn ruim”

De cafébaas stuurde vrijdag zijn kat naar de Hasseltse correctionele rechtbank. Een slachtoffer was wel aanwezig. De jongeman vertelde dat hij met zijn vrienden de zaak vorig jaar binnenstapte omdat nagenoeg al andere cafés in de buurt gesloten waren. Ze kregen toegang tot een apart zaaltje waar ze hun eigen muziek mochten draaien. De uitbater schonk de jongeren ook gratis shotjes sterke drank. “Tegen 4 uur ging hij bij de dj van de groep staan en raakte hem aan de buik en rug aan. Gaandeweg zakte zijn hand totdat hij aan de jongen zijn penis begon te wrijven”, sprak de procureur.

Ook zou hij meerdere meisjes in de billen geknepen hebben en maakte de vijftiger schunnige opmerkingen waarop het gezelschap de zaak heeft verlaten. Eerst maakten ze nog een beelden van een groepsdiscussie met de man. Daarin gaf hij de aanrakingen expliciet toe. “Daar is niets mis mee als de mensen dat willen. Als iemand niet akkoord is, moet hij of zij dat maar zeggen’, was de cafébaas zijn repliek.”

Gelijkaardige klachten

Tegen de politie ontkende de vijftiger dan weer alles met de toevoeging: ‘Ik ben iemand die graag fysiek contact heeft en mijn grenzen zijn ruim.” In het verleden waren er ook al twee gelijkaardige klachten tegen de man. “In 2019 is hem al eens aangemaand om zulk gedrag achterwege te laten. Hij heeft er weinig uitgeleerd. Dat hij niet aanwezig is om zich te verdedigen, is ook al een indicatie van wat hij erover denkt. Ik vorder 12 maanden cel, 800 euro boete en een ontzetting uit de rechten”, aldus de procureur.

De verdachte is geen onbesproken figuur. Donderdag moest hij ook al voor de rechtbank verschijnen nadat twee minderjarigen ladderzat waren geworden in zijn zaak. Een ziekenwagen moest zelfs een van hen komen oppikken. Daarvoor hangt hem 2.000 euro boete boven het hoofd. Ook in coronatijden bleek de man de regels niet goed op te volgen wat hem meermaals bezoek van de politie opleverde. Vonnis op 26 mei.