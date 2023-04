Man die vluchtmisdrijf pleegde in Termien reed onder invloed en zonder geldig rijbewijs

De man die woensdagavond de bromfietsster aanreed was onder invloed van alcohol, beschikte niet over een rijbewijs en was niet in orde met zijn verzekering en inschrijvingsbewijs. — © Chris Nelis

Woensdagavond omstreeks 21.15 uur raakte een 21-jarige bromfietsster uit Kortessem gewond nadat ze op de Meeënweg werd aangereden door een wagen die uit de IJzersteenweg kwam. Het meisje werd van haar bromfiets geslingerd terwijl de bestuurder van de wagen de vlucht koos. Daarbij sleepte hij de brommer zo’n zevenhonderd meter verder. Het is in die omgeving dat de politie de man kon traceren en oppakken. Uit onderzoek bleek dat de man onder invloed was van alcohol. Bovendien had hij geen geldig rijbewijs en was hij niet in orde met zijn verzekering en inschrijvingsbewijs. De politie stelde pv’s op en nam het voertuig van de man in beslag. Het meisje hield aan de aanrijding vooral kneuzingen, schaafwonden en blauwe plekken over. (cn )