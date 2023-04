Tom Boonen heeft grote ambities en knalt voortaan in snellere rallywagen over de wegen: “Minder show, meer efficiëntie”

Tom Boonen en Erwin Mombaerts nemen dit weekend deel aan de Rally van Wallonië, de vijfde wedstrijd in het Belgian Rally Championship. Na twee rally’s en enkele technische tegenslagen ruilt de ex-wielrenner zijn Lancia Delta Integrale 16V in voor een meer competitievere Skoda Fabia Rally 2. Met het oog op volgend seizoen wil hij een betere en completere rallyrijder worden.

Het competitiebeest dat Boonen vroeger als wielrenner was, is hij ook in de autosport. Dat was de voorbije jaren het geval op het circuit en nu ook in de rallysport. “De Lancia was een fantastische wagen om mee te rijden, maar misschien iets te fragiel”, zegt Boonen. “Na de Rallye des Ardennes raakte ik aan de praat met Bernard Munster. Hij liet mij eerder dit jaar met een Porsche debuteren in de Legend Boucles de Bastogne. Toen hebben we goed samengewerkt. Nu pik ik gewoon de draad terug op.”

Boonen start met een oude Skoda van wereldkampioen Kalle Rovanperä. “Wellicht is het de oudste Rally2 die zaterdag in Namen aan de start komt. Maakt niet uit. Over een topresultaat maak ik me geen illusies. Ik wil met deze wagen ervaring opdoen in de klasse en naar volgend seizoen een betere en completere rallyrijder worden.”

In aanloop naar de Rally van Wallonië organiseerde team BMA donderdagnamiddag een testsessie voor Boonen in Francorchamps. “Die verliep prima. Ik voelde me meteen thuis in de wagen. Ik heb nu echt een wagen die doet wat ik wil. Uiteraard zal de afstelling in de loop van het seizoen verfijnd moeten worden, maar we vertrekken van een goede basis. Ik moet alleen opletten dat ik iets minder agressief de bochten in ga, zodat ik bij het uitkomen meteen op het gas kan. Nu is het showgehalte wel aanwezig, maar dat gaat ten koste van de efficiëntie.”

Potty start met beste uitgangspositie

Zaterdag en zondag staat in Namen en omstreken de Rally van Wallonië op de agenda, dat is de vijfde manche van het Kroon-Oil Belgian Rally Championship (BK rally). Maxime Potty (Citroën C3 Rally2) won eerder dit jaar al drie rally’s en eindigde één keer als derde. Potty is één van de vele favorieten voor de eindzege en het podium in deze wedstrijd.

De ‘Rallye de Wallonie’ is meteen de derde van in totaal zes Championship-manches waarvan de rijders in totaal vijf resultaten mogen inbrengen, aangevuld met twee resultaten van wedstrijd van de Belgian Rally Cup. Dat zorgt ervoor dat vrijwel alle tenoren in Namen aanwezig zullen zijn, met uitzondering van Adrian Fernémont die onlangs aankondigde dat hij een pauze neemt.

Samen met Bastien Rouard is Maxime Potty de enige die al vier keer wist te scoren dit seizoen. Meer nog, hij pakte drie keer het maximum, al moeten we nog een voorbehoud maken bij zijn zege in de TAC Rally: het beroep van Cédric Cherain tegen zijn tijdstraf werd immers nog niet behandeld. Potty heeft in de BK-tussenstand 35 punten voorsprong op Bastien Rouard (Hyundai i20 N Rally2). Voor Rouard is de Rallye de Wallonie een thuiswedstrijd. Hij wil zich dit weekend meer dan ooit tonen. Van alle huidige deelnemers is Cédric Cherain (Hyundai i20 N Rally2) de enige die ooit wist te winnen in Namen. Cherain is voorlopig derde in de BK-tussenstand.

De deelnemers moeten, verspreid over twee dagen, 21 klassementsritten afwerken goed voor 188 competitieve kilometers. De winnaar van de Rally van Wallonië is zondagnamiddag omstreeks 15.30 uur bekend.