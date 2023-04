BV Hotspot. Tom Waes heeft er genoeg van en Eva Daeleman deelt intieme foto

BV’s mogen dan een stuk bekender zijn dan jij en ik, uiteindelijk ziet hun leven er niet héél anders uit dan het onze. Ook zij denken na over hun outfits, ergeren zicht van tijd tot tijd en genieten van hun gezin. Neem samen met ons een kijkje achter de schermen!

Eva Daeleman hield een boudoirshoot en daarvan deelde ze een kiekje met haar volgers, inclusief een stukje poëzie.

De lente is in het land en daar zijn we allemaal maar wat blij mee. Ook Sarah Puttemans maakte gebruik van het mooie weer om haar lentegarderobe boven te halen.

Precies vijf jaar geleden stapte Nanja Massy in het huwelijksbootje en zo’n jubileum vraagt natuurlijk om wat aandacht.

Valse accounts, ze zijn een echt probleem op Instagram. Ook Tom Waes krijgt ermee af te rekenen en daar heeft hij duidelijk genoeg van.

Als ouder droom je er natuurlijk van dat je kinderen het goed met elkaar kunnen vinden en samen spelen. Ten huize Astrid Coppens zit dat − voorlopig, in ieder geval − helemaal goed.

Kat Kerkhofs en Dries Mertens genoten samen met hun zoontje van wat vrije tijd in Turkije en dat leverde mooie herinneringen op.

Een (vakantie)huis is nooit af en dat mocht ook Josje Huisman ervaren. Ze stak zelf de handen uit de mouwen in haar Spaanse villa en het resultaat mag er zijn!