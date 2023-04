ROYALS. Een verkeerde outfitkeuze en koning Charles op het podium van Eurovision 2023

© via REUTERS

Wat is een ‘normale’ werkweek voor een royal? Eerlijk, wij weten het niet. De ene keer bezoeken ze een tentoonstelling, de andere keer redden ze levens en dan weer organiseren ze een bruiloft. Kan jij al raden wie deze week wat deed? Kijk gezellig mee!

Prinses Alexandra van Luxemburg gaf afgelopen weekend het jawoord aan Nicolas Bagory tijdens een burgerlijke ceremonie in Luxemburg. Het echte feest moet nog komen, maar Alexandra’s outfit ging alvast niet onopgemerkt voorbij: ze koos namelijk niet voor een jurk, maar voor een fris pak!

Prinses Mary van Denemarken was deze week op bezoek in Fiji. Daar maakte ze onder andere een rondvaart op een traditioneel zeilschip, al moeten we eerlijk toegeven dat haar outfit niet helemaal aangepast leek aan dat uitje.

Koning Filip en koningin Mathilde waren dan weer op bezoek in het KMSKA om het museum te herontdekken na de verbouwing.

Prins William en prinses Kate staken op hun beurt de handen uit de mouwen bij het Central Beacons Mountain Rescue Team. Een prins en prinses die zich van hun sportiefste kant laten zien, dat gebeurt niet elke dag.

Nog een bijzonder zicht in het Verenigd Koninkrijk, want niemand minder dan koning Charles en koningin Camilla beklommen het podium van Eurovision 2023 tijdens hun bezoek aan Liverpool.

Nederland vierde donderdag Koningsdag en de koninklijke familie trok voor die gelegenheid richting Rotterdam, inclusief opzienbarende outfits.