Bestuurder (25) die onder invloed wielertoerist doodreed: “Ik wil mijn spijt betuigen aan familie, maar weet niet hoe”

De 25-jarige bestuurder die zondag onder invloed wielertoerist Johan Vergaert (53) aanreed en vluchtmisdrijf pleegde, blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer in Oudenaarde vrijdag beslist. De bestuurder had de vrijlating onder strikte voorwaarden gevraagd, maar zal dus nog minstens een maand in hechtenis blijven. Het slachtoffer overleed een dag na de aanrijding aan zijn levensbedreigende verwondingen.

De 25-jarige T.V. uit Oudenaarde, die aan de slag is als zelfstandig tuinaannemer, is door de onderzoeksrechter in Oudenaarde aangehouden wegens onder meer het onopzettelijk veroorzaken van de dood door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, vluchtmisdrijf en rijden onder invloed. Hij veroorzaakte op zondag 23 april het ongeval op de gewestweg N60 in de Oudenaardse deelgemeente Leupegem die het leven kostte van wielertoerist Johan Vergaert (53), voorzitter van WT Merelbeke.

De jonge bestuurder verscheen vrijdagochtend voor de raadkamer in Oudenaarde. Hij vroeg zijn vrijlating onder strikte voorwaarden. De raadkamer ging daar niet op in en bevestigde de aanhouding. Concreet betekent dat dat T.V. nog minstens een maand in hechtenis zal blijven.

“Helemaal van de kaart”

“Mijn cliënt zal alle voorwaarden aanvaarden die de raadkamer nodig acht”, benadrukte Jan Opsommer, advocaat van de bestuurder, vrijdagochtend. “Zijn rijbewijs is en blijft sowieso ingetrokken zodat er geen recidivegevaar is en de maatschappij beveiligd is. De politierechtbank zal zich trouwens heel snel over deze zaak uitspreken. Mijn cliënt is helemaal van de kaart door de zware gevolgen van het zeer spijtige ongeval. Hij is ook enorm begaan met de familie van het slachtoffer. Hij zou zijn spijt willen uitdrukken, maar hij weet niet hoe hij dat moet doen. Ook zijn ouders zijn bijzonder geschrokken, maar ze blijven hun zoon steunen. Ook zij zijn heel begaan met de nabestaanden van het slachtoffer.”

“Met hoge snelheid doorgereden”

Het dramatische ongeval gebeurde zondagvoormiddag 23 april rond 10 uur op de Ronseweg (N60) in de Oudenaardse deelgemeente Leupegem, ter hoogte van het kruispunt met de Watermolenstraat. Een groep van 28 wielertoeristen van WT Merelbeke, die zowat een uur eerder was vertrokken voor een rit in de Vlaamse Ardennen, wilde er de gewestweg oversteken om via de Wolfabriekstraat verder te fietsen.

Bij het vertrek in Merelbeke had voorzitter Johan Vergaert (53) in een speech nog op het belang van de veiligheid gehamerd. Twee wegkapiteins, Dimitri en Bram, gingen het kruispunt op om de oversteek aan te geven en het verkeer stil te leggen. De auto’s stopten op de eerste rijstrook. Maar een bestelwagen, bestuurd door de 25-jarige T.V. uit Oudenaarde, negeerde de instructies en reed op de tweede rijstrook door. “Met hoge snelheid”, verklaarden getuigen.

Positieve ademtest

Tijdens de oversteek werd wielertoerist en clubvoorzitter Johan Vergaert aangereden. Een wegkapitein kon nog op het nippertje wegspringen. Door de hevige klap liep Johan een ernstig hoofdletsel op. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij een dag later overleed.

Verschillende getuigen zagen hoe de bestuurder van de bestelwagen niet stopte en verder richting Oudenaarde reed. Kort na het ongeval gaf hij zich aan bij de lokale politie van de zone Vlaamse Ardennen. Op het commissariaat legde hij een positieve ademtest af en werd hij vervolgens gearresteerd.