Donald Trump: “We gaan Biden vermorzelen”

Meer dan 1.000 supporters, waaronder heel wat mensen met de typische rode MAGA-petjes, daagden op voor Donald Trumps eerste campagne-evenement. Trump maakte duidelijk dat hij klaar is om de strijd aan te gaan met Joe Biden. Tijdens zijn toespraak lachte hij Biden uit en maakte hij duidelijk dat een stem voor Biden, een stem voor de anarchie was.

Hij kreeg heel wat applaus toen hij een verwarde Joe Biden nadeed op het podium. Dat was een geliefd thema in zijn campagne van 2020 waarin hij Biden vaak voorstelde als een dement oudje. Biden is 80 jaar oud en de oudste president van de VS ooit. Donald Trump is 76.

(tact)