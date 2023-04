Medewerkers en familieleden stelen de show op de catwalk in kringloopwinkel Okazi

In de Hasseltse Kringloopwinkel Okazi was donderdagavond een heuse catwalk aangelegd. Op het geïmproviseerde podium: de medewerkers van de winkel en hun familieleden.

De modellen showden outfits voor een avondje uit, naar school, het werk of een dagje naar de stad, om te gaan sporten of kleurrijk op vakantie te trekken. Het talrijk opgekomen en zeer enthousiaste publiek kon kennismaken met het volledige gamma dat Okazi aanbiedt. Dat kon de aanwezigen best verleiden, want na de modeshow werd er nog een uurtje stevig in de kledingrekken gedoken. (raru)

© raru

© raru