GIRO D’ITALIA 2023. Tien spurters om in de gaten te houden

Veel kansen krijgen de spurters niet in de Ronde van Italië. De echt vlakke etappes zijn in de Laars op de vingers van één hand te tellen. En net daarom sturen de meeste ploegen spurters die ook een helling kunnen overleven. Ziehier onze top tien in de categorie ‘snelle benen’.

VIER STERREN

KADEN GROVES

De 24-jarige Australiër moet het uithangbord worden voor Alpecin-Deceuninck in deze Giro. Groves won vorig jaar een etappe in de Vualta, zegevierde eerder dit jaar in de Ronde van Catalonië maar won ook de Volta Limburg Classic, een pittige semi-klassieker in Nederlands-Limburg. En net die zege doet ons vermoeden dat hij in de Giro iets te zoeken heeft. Hij krijgt bovendien met Oldani, Sbaragli en Conca een Italiaanse trein ter beschikking.

Kaden Groves won dit jaar al in Catalonië. — © Getty Images

DRIE STERREN

MICHAEL MATTHEWS

We blijven in Australië. Ook Michael Matthews is zo’n snelle jongen die comfortabel de talrijke heuvels overleeft. Matthews behoort tot het beperkt groepje renners dat etappes wist te winnen in de drie grote rondes. Het seizoen bracht tot nu toe niet wat hij ervan verhoopte maar met slechts zeventien koersdagen in de benen verwachten we een frisse Matthews te zien in Italië.

MADS PEDERSEN

De Deen heeft er een dijk van een voorjaar opzitten met als hoogtepunt zijn podiumplaats in de Ronde van Vlaanderen. Om op dat podium te geraken, moest hij in de spurt van de achtervolgende groep de maat nemen van Wout van Aert waarmee Pedersen bewees snel te kunnen zijn na een lastige etappe. Na een druk klassiek voorjaar heeft hij een maand de tijd gehad om zich voor te bereiden op zijn derde Giro. De Deen won nog nooit in de Giro maar scoorde vorig jaar wel zijn eerste ritzeges in Tour en Vuelta. Nu ook succes in Italië?

Mads Pedersen (r) mocht dit jaar mee op het podium van de Ronde van Vlaanderen. — © photo Marc Van Hecke

TWEE STERREN

GIACOMO NIZZOLO

De eerste echte spurter in het rijtje. De voormalig Europees kampioen heeft een haat-liefdeverhouding met de ronde van zijn eigen land. Hij is er altijd goed maar moest wel tot 2021 wachten om er zijn eerste en voorlopig enige ritzege ooit te boeken.

FERNANDO GAVIRIA

Ooit dachten we dat Fernando Gaviria zou uitgroeien tot ’s werelds beste sprinter maar we hebben ons vergist. Te hoog loon en te lage inzet deden hem degraderen tot een spurter die slechts occasioneel zijn ritje kon meepikken. Bij het Spaanse Movistar lijkt Gaviria weer enigzins op niveau te komen. De Colombiaan won in 2017 als 22-jarige maar liefst vier etappes in de Giro. Nu, als 28-jarige, kan al dat talent toch nog niet verdwenen zijn. Ritwinst in de slotetappe van de Ronde van Romandië wijst op een degelijke conditie.

De piepjonge Fernando Gaviria won in 2017 vier etappes in de Giro voor de ploeg van Patrick Lefevere. — © EPA

PASCAL ACKERMANN

Ackermann heeft wel wat met Italië. Dat bewijzen zijn twee ritzeges en puntentrui in de Giro van 2019. Toch is ook de Duitser blijven hangen in zijn ontwikkeling. Vorig jaar kwam hij niet verder dan twee overwinningen en dit seizoen staat de teller ook nog altijd op nul. Ackermann is einde contract bij Team UAE Emirates en kan zijn marktwaarde enkel behouden door een goede Giro te rijden. En dus mogen ritzeges niet ontbreken.

EEN STER

ALBERTO DAINESE

De 25-jarige Italiaan werd vorig jaar haast gek toen hij in Reggio Emilia, aan het eind van de elfde Giro-rit, zijn eerste ritzege ooit boekte in een grote ronde. Dainese is snel maar soms nogal onbezonnen. Op een dag dat de puzzelstukjes wel in elkaar vallen behoort Dainese altijd tot de kanshebbers op een ritzege.

MAGNUS CORT NIELSEN

Magnus Cort Nielsen behoort niet tot de snelste renners ter wereld na een biljartvlakke etappe, Magnus Cort Nielsen behoort wel tot de snelste renners ter wereld aan het eind van een geaccidenteerde etappe. Cort Nielsen kan een punchy aankomst perfect aan, vraag maar aan Ilan Van Wilder die in de Ronde van de Algare aan het eind van de klim naar Foia dacht zijn eerste profzege op zak te hebben maar zich op de meet nog liet vloeren door de Deen. Cort Nielsen debuteerde vorig jaar in de Giro zonder ritzege, deze keer wil hij beter doen.

Blinkt de snor van Magnus Cort Nielsen nu ook voor het eerst in de Giro? — © BELGA

SIMONE CONSONNI

We hadden vanuit de Cofidis-selectie ook voor Davide Cimolai kunnen kiezen maar we geven de 28-jarige Consonni het voordeel van de leeftijd. Consonni eindigde al eens tweede in de massaspurt van een Giro-etappe en Italianen kunnen voor eigen tifosi doorgaans net dat tikkeltje meer. Meer dan een outsider willen we er echter ook niet van maken.

MARK CAVENDISH

We zetten de meest succesvolle spurter van het ganse peloton bewust als laatste in het rijtje. Met uitzondering van een derde plaats in de Scheldeprijs heeft de 37-jarige Brit nog niet veel laten zien in het truitje van Astana. Maar met zestien ritzeges ooit in de Giro heeft Cavendish al een héél mooi hoofdstuk geschreven en daar mag altijd nog een paragraaf aan toe worden gevoegd. Al zal hij hiervoor zijn grote droom - nog één keer een ritje winnen in de Tour - zeker niet in het gedrang brengen.