Wat een foto: Bruce Springsteen nodigt Obama en Spielberg uit voor Europese première in Barcelona

Bruce Springsteen is in Europa. Vrijdagavond begint in Barcelona de tournee die hem op 18 juni naar Werchter brengt. Maar voor er gespeeld wordt, moest donderdagavond de honger gestild.

The Boss mag de allergrootsten tot zijn fans rekenen. En die durven al eens hun privéjet nemen om Born to run en Glory days live te horen en te zien. Op de guestlist voor de Europese première vrijdagavond: Barack Obama en zijn echtgenote Michelle, en regisseur Steven Spielberg en zijn vrouw Kate Capshaw.

Ze mochten donderdagavond mee aanschuiven in restaurant Amar, een hippe zaak waar het bijna onmogelijk is om een plek te krijgen. Behalve als je Springsteen, Obama of Spielberg heet. Dan gaat er al eens een deur open. Het gezelschap werd buiten op straat ontvangen door de maître. Spielberg kwam in een auto toe met zijn vrouw, Springsteen in een wagen met zijn vrouw Patti Scialfa (die ook in zijn band speelt) en Barack en Michelle Obama elk apart.

De Michelin-gids prijst het restaurant van chef Rafa Zafra voor zijn excellente oesters en kaviaar, heerlijke vis en voor de traditionele Catalaanse gerechten. Niet goedkoop, maar het aperitief was ongetwiijfeld van het huis. En het personeel kreeg als cadeautje de onwaarschijnlijke foto met de drie wereldsterren. Michelle Obama staat niet op het kiekje: misschien maakte zij de foto.