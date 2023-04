Francois (92) en Louisa (88) delen 70 jaar lief en leed

Leopoldsburg

Francois Heylen (92) en Louisa Wagemans (88) uit Leopoldsburg stapten 70 jaar geleden in het huwelijksbootje. Francois was kleermaker, zijn vrouw Louisa was zijn absolute ‘rechterhand’. Het platina paar is nog zeer actief in het dagelijkse leven. Hun huis en tuintje zijn nog altijd tot in de puntjes verzorgd.