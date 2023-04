Femma Diepenbeek Lutselus op uitstap met de familie

Donderdag trokken de leden van Femma en enkele van hun familieleden samen op uitstap. In de voormiddag bezochten ze een koffiebranderij in Rotselaar, in de namiddag verkenden ze het AfricaMuseum.

Donderdag vertrokken de leden van Femma en enkele van hun familieleden naar Rotselaar. “We begonnen met een voorstelling van onze gids, daarna bezochten we de koffiebranderij en het koffielabo”, klinkt het. “We doorliepen het hele koffieproces,van de selectie van groene koffie over het verwerkingsproces tot het verpakken van de koffie. Daarna volgde de proeverij. In de winkel werd er dan ook goed verkocht.”

Daarna ging het naar Tervuren. “Eerst onze buikjes vullen en dan naar het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika of het kortweg het AfricaMuseum”, aldus de Femma-leden. “Met 33 personen wandelden we er enkele uren rond. Het was dan ook zeer leerrijk. Dankzij het mooie weer was ook het buitenpark een voltreffer. Een geslaagde uitstap.”