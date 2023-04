Campus MAX ontvangt Baken voor burgerzin

Met het Baken voor burgerzin wil de Stichting Auschwitz scholen in de kijker zetten die zich extra inzetten voor burgerzin. Campus MAX STEM ontvangt deze prijs voor hun project 'herinneringseducatie'. “We willen onze leerlingen opvoeden tot respectvolle, geëngageerde jonge mensen met een open kijk op de wereld”, zegt leerkracht Katleen Vandeperre. “We proberen samen met hen lessen te trekken uit wat er misliep in het verleden. Vaste waarden in dit project zijn bijvoorbeeld een bezoek aan Fort Breendonk, lessen over de oorlog en getuigenissen. Als hoogtepunt gaan onze laatstejaars op studiereis naar Auschwitz Museum en Birkenau Memoriaal. We zijn heel fier dat we dit label vandaag ontvangen.”