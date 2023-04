Eerste Kultuurkaffee laat Genkse verenigingen babbelen en dansen

Op donderdagavond 27 april ging de allereerste editie van het Kultuurkaffee Scrabbel door in de Poolse zaal in Waterschei. Met dit forum wil de Genkse socioculturele raad verenigingen samenbrengen om ideetjes uit te wisselen, samen na te denken over gemeenschappelijke thema’s en vooral om elkaar te leren kennen.

“Scrabbel, de wat vreemde naam voor deze eerste ontmoeting, komt van de samenvoeging van de woorden SCR en babbel”, klinkt het. “SCR staat voor SocioCulturele Raad en ‘babbel’ uiteraard voor praten, uitwisselen, brainstormen, gemoedelijke gesprekjes.”

Zo’n 35 aanwezigen werden in vier gesprekstafels ingedeeld. In het midden stond er een gesprekspot op tafel. Daarin zaten vraagjes om het ijs te breken. Al snel vulde de gezellige Polska Sala zich met geroezemoes en plezier. De Socioculturele raad had de hulp ingeroepen van Avansa vzw om het centrale thema van de avond ‘Welzijn en welbevinden binnen verenigingen’ verder uit te diepen. Door middel een leuke quiz met de smartphone konden de aanwezigen zich ‘categoriseren’ in vier types van verenigingen. In kleine subgroepjes gingen de aanwezigen dan verder in op het type vereniging. Zo konden ze ideeën en tips over hun aanpak uitwisselen aan de anderen. Zo leerden verenigingen dat het soms oké is om uit je comfortzone te trekken, eens over de muren heen te kijken naar het Genkse verenigingsleven.

Om de daad bij het woord te voegen daagden de organisatoren de aanwezigen uit voor een kleine dansinitiatie. "Er werd gelachen en gedanst, gebabbeld en uitgewisseld. Een format voor nieuwe toekomstige ontmoetingen is geboren", klinkt het.