M-Kids houden onverwachte reünie: “Na twintig jaar nog eens zin om te swingen”

Indianendans, Funky monkey, Halloween… Begin jaren 2000 was er geen ontkomen aan M-Kids. Britt, Tamara en Davina - die twee laatste zijn een tweeling - scoorden de ene hit na de andere en waren razend populair. De tieners stopten ermee in 2005, en spraken en zagen elkaar daarna amper nog, zo bleek uit interviews.

Het is dan ook een grote verrassing dat ze nu toch een reünie plannen. Die wordt gehouden op de Foute Party van radiozender Qmusic, zo kondigden ze vrijdag aan. “Wij hebben keifijn nieuws”, zo zeggen ze in een video die de zender deelde. “Speciaal voor Qmusic doen wij een reünie op de Foute Party in Flanders Expo in Gent op 30 juni. Want na meer dan 20 jaar hebben wij ook eens zin om opnieuw te komen swingen en dansen.”

Op die Foute Party staan naast M-Kids ook nog onder meer Christoff, Wim Soutaer, Cascada, Katrina (and the waves), Jan Smit en D-Devils.