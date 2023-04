Alle ogen zijn maandag (16u) gericht op de titelclash tussen Belisia en Hades. Sporting Hasselt ontvangt Berchem, Tongeren trekt naar Londerzeel. Bocholt kan - mits winst- over KV Mechelen B wippen in het klassement. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in tweede afdeling VV B van dit weekend. (matr/rusm/edst/jfz/frba)