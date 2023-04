Onder vuur liggend Bpost trekt boetekleed aan: “Een pijnlijk proces dat we onszelf hebben aangedaan”

Bpost, dat onder vuur ligt voor mogelijke mistoestanden bij diensten die het postbedrijf uitvoert voor de overheid, zegt de situatie onder ogen te zien en de zaak “tot op de bodem en in alle transparantie” te zullen uitzoeken. “We trekken het boetekleed aan”, zegt bpost-woordvoerster Veerle Van Mierlo vrijdag. “Dit raakt ons in het hart.”

Over de mogelijke impact op het bedrijf - Bpost kreeg de voorbije tien jaar 4 miljard euro belastinggeld - kan Bpost nog niks zeggen. “We vermoeden dat de impact zwaar zou kunnen zijn, maar laat ons eerst de resultaten van het lopend onderzoek afwachten.” Bpost hoopt in de loop van volgende week al wat meer informatie te kunnen geven.

Nadat eerder bekend geraakt was dat er mogelijk illegale afspraken gemaakt zijn om de concessie voor krantenbedeling binnen te halen, heeft Bpost volgens Van Mierlo zelf beslist om ook andere “hoogrisicodossiers” rond diensten die Bpost aan de staat levert tegen het licht te houden. “Een moeilijke beslissing en heel oncomfortabel voor onze aandeelhouders, klanten en personeel.” Het gaat om drie dossiers, over het innen van verkeersboetes, het in- en afleveren van nummerplaten en het beheer van de rekeningen van de staat, de zogenaamde 679-rekeningen.

Marges

In het dossier van de nummerplaten wordt er onderzoek gevoerd naar de marges, in dat van de verkeersboetes naar de marges, het wettelijk kader en de kosten die aan de klant gefactureerd zijn. In het dossier van de rekeningen ten slotte gaat het over de marges en informatie die aan de administratie meegedeeld zou zijn.

“Een pijnlijk proces dat we onszelf hebben aangedaan en waar we de gevolgen van zullen dragen”, zegt Van Mierlo. “Het is noodzakelijk om niet de andere kant op te kijken en om te bouwen aan een toekomst op fundamenten die 100 procent stabiel zijn. We stellen ons nederig op en zullen alle conclusies trekken. We zijn ervan overtuigd dat we alles in handen hebben om het vertrouwen terug te krijgen van onze klanten en stakeholders.”

Juiste spoor

De woordvoerster benadrukt wel dat Bpost operationeel “op het juiste spoor” zit en dat duizenden medewerkers goed en hard werk leveren. “Dit is dan ook een zaak van enkele mensen die het vertrouwen geschaad hebben. We leveren aan de overheid diensten op een efficiënte manier en we hebben altijd voldaan aan de noden die de overheid heeft. Het gaat hier dan ook niet over de kwaliteit van het werk, maar over de modaliteiten die toegepast zijn.”