Khloé Kardashian reageert op huidkankerdiagnose

Hoewel kijkers in The Kardashians de familie meestal van hun meest glamoureuze kant te zien krijgen, duikt er zo nu en dan ook een minder moment op in de tv-show. Meestal gaat het dan om drama waar we weinig sympathie voor kunnen voelen, maar seizoen drie brengt daar verandering in. In de trailer van de serie op Hulu krijgen we namelijk een glimp van de gezondheidsconditie van de 38-jarige Khloé Kardashian, die te maken kreeg met een melanoom − en dat al voor de tweede keer in haar leven.

In de trailer krijgen Kardashian-fans beelden te zien van Khloé met een enorme pleister op haar wang. De reden voor dat verband blijkt allesbehalve onschuldig. In oktober 2022 moest de realityster een operatie ondergaan om een melanoom in haar gezicht te laten weghalen. Zoals de trailer laat zien, zorgde dat voor een wonde van 4 centimeter groot. Het begon nochtans allemaal met een bultje op haar wang, dat er volgens haar uitzag als een onderhuidse puist.

Naast de lichamelijke impact, had Khloé Kardashian het blijkbaar erg zwaar met de diagnose. Haar beste vriendin Malika Haqq vertelt dat ze haar nog nooit zo verdrietig heeft geweten, terwijl Kendall Jenner stelt dat Khloé “niet meer slaapt en veel gewicht is verloren”. Want hoewel ze er dit keer op tijd bij was, kan een melanoom − een vorm van huidkanker − wel degelijk dodelijk zijn. En op haar negentiende liet ze er ook al eentje van haar rug verwijderen, dus de aanleg is er zeker, aldus de ster.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De opnames voor de serie vonden natuurlijk al een tijdje geleden plaats en in februari gaf Khloé zelf een update over haar toestand op Instagram. In een antwoord op een reactie van een volger op haar foto laat ze weten dat het verband op haar gezicht helpt bij de littekenvorming van de wonde.

Het nieuwe seizoen van The Kardashians verschijnt op 25 mei bij Hulu.