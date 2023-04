DERDE AFDELING. Kunnen Beringen en KVK Wellen Termien alsnog aan titel helpen?

Wezel, Termien of Houtvenne: wie pakt de titel in derde afdeling VV B? Die vraagt zal zondag rond 16u45 beantwoord worden. Houtvenne staat in Beringen voor de - op papier - makkelijkste opdracht. Leider Wezel trekt naar KVK Wellen, Termien naar het Limburgs getinte ASV Geel. Jan Smolders (Esp. Pelt) speelt tegen Kampenhout zijn laatste wedstrijd. Een gehavend Schoonbeek-Beverst treft Zwarte Leeuw. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in derde afdeling VV B van dit weekend. (krth/gsb/gesi/jmu)