Max Verstappen snelste tijdens oefensessie in Azerbeidzjan, Ferrari zet een stap vooruit

Max Verstappen heeft tijdens de eerste oefensessie voor de GP van Azerbeidzjan de snelste tijd gereden. Charles Leclerc was in zijn Ferrari slechts een handvol duizendsten trager, waarmee Ferrari een duidelijke stap vooruit lijkt te hebben gezet.

Het raceweekend in Baku is het eerste dit seizoen waarbij er een sprintrace op het programma staat. Daardoor hebben de teams en rijders slechts één oefensessie om zich voor te bereiden op de rest van het raceweekend. Later vandaag vindt immers al meteen de kwalificatie voor de grand prix op zondag plaats. Op zaterdag is er vervolgens de ‘sprint shootout’, de kwalificatie voor de sprintrace, en de sprintrace.

Meteen tijdens de enige oefensessie de limieten van de wagen en het circuit opzoeken was dan ook de boodschap en daarbij gingen heel wat rijders in de fout.

Ongeveer halverwege de oefensessie kregen we een rode vlag. Er kwam rook uit Pierre Gasly zijn Alpine F1-bolide en ook Kevin Magnussen was met zijn Haas F1-bolide gestrand langs de baan. Nog minder tijd dus voor de rijders om de rest van het raceweekend voor te bereiden.

Uiteindelijk was het Max Verstappen die de snelste tijd reed, gevolgd door Charles Leclerc op slechts een handvol duizendsten. Ferrari lijkt een stap vooruit te hebben gezet en de verschillen zijn klein. Het belooft dan ook een spannende kwalificatie te worden.

