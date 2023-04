Vakbonden organiseren op 22 mei nationale actiedag over alle sectoren heen

Er komt een nationale actiedag op 22 mei. Niet zoals eerder aangenomen werd in de retailsector, maar wel over alle sectoren heen. Dat hebben de verschillende vakbonden bevestigd aan retailexpert Gondola.

De nationale actiedag zal op 22 mei in Brussel gehouden worden. “Normaal stond die gepland op 10 mei en was die beperkt tot de retailsector, maar nu wordt die opgeschaald en houden we actie op interprofessioneel niveau”, zegt Kristel Van Damme van ACV Puls aan Gondola. “Alle sectoren worden betrokken, waaronder bijvoorbeeld ook de bankensector. We brengen nu een groter verhaal tegen het verlagen van de loons- en arbeidsvoorwaarden.”

In de retailsector werd al langer gesproken over een nationale actiedag, na het slechte weer waarin heel wat werknemers van supermarkten de voorbije maanden in verzeild zijn geraakt. Bij Delhaize ging dat om het verzelfstandigen van winkels, maar ook bij onder meer Aldi, Colruyt en Lidl heerst grote ongerustheid over de toekomstplannen van de directie.