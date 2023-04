Jake Paul en Jutta Leerdam voor het eerst openhartig over hun relatie: “Ik zei dat ik nooit met je zou daten”

In de youtubevideo is het koppel openhartig over hun relatie. — © Instagram

Leerdam dacht eerst dat Paul erg arrogant was en ze kon zich niet inbeelden dat ze een relatie met hem zou hebben. “Toen we elkaar begonnen te volgen, dachten mensen dat we aan het daten waren”, zegt de schaatsster. “Het was een heel ding en ik antwoordde toen dat ik dat nooit zou doen. Maar toen kwam ik erachter dat je zo’n lieverd bent. Je bent gewoon, ik weet het niet, zo oprecht en nuchter.”

Grenzen van het toelaatbare

Paul heeft echter de controversiële reputatie van bad boy. Hij zocht met zijn prankvideo’s namelijk jarenlang de grenzen van het toelaatbare op, werd beschuldigd van seksueel misbruik, organiseerde tijdens de coronapandemie lockdown-feestjes en zou mee hebben gedaan aan de plunderingen tijdens de protesten in de nasleep van de George Floyd-affaire. Volgens Leerdam is hij in het echt heel anders. “Je bent meer ontspannen en je bent lief en oprecht, kwetsbaarder en open. Dat heb ik nog nooit bij een man gezien.”

Paul noemt Leerdam “lief, zorgzaam, oprecht en liefdevol” en zegt dat de twee hun relatie in eerste instantie geheim probeerden te houden. Dit lukte niet, omdat de paparazzi het al snel ontdekten. Dat zal volgens hem niet de enige uitdaging zijn. “Wat onze grootste uitdaging zal worden? Dat iedereen me zal haten omdat ik met haar date”, zegt Paul.