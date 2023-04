Al 120 klachten dit jaar over lange wachttijden voor maandelijkse afrekening energiefactuur: “Dit moet echt gedaan zijn”

120 klachten stroomden er dit jaar al binnen bij de ombudsman energie over de traagheid waarmee leveranciers de maandelijkse afrekening in orde brengen. “Het loopt bij de grote leveranciers nog steeds niet vlot. Dit moet echt gedaan zijn”, klinkt het bij Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).

Sinds 1 april 2022 moeten de grote energieleveranciers klanten met een digitale meter de optie aanbieden om maandelijks voor hun reëel energieverbruik te betalen. Het voordeel: je betaalt enkel voor wat je die maand exact verbruikt hebt. Nadeel: in de wintermaanden heb je een erg hoge factuur. Bij de gekende maandelijkse voorschotfacturen, worden die verbruikskosten over twaalf maanden gespreid. “Gezinnen weten graag waar ze aan toe zijn met hun energiefactuur en sommigen verkiezen maandelijkse zekerheid, boven een torenhoge of onzekere afrekening op jaarbasis op basis van voorschotten”, aldus Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). (Lees verder onder de debattool)

Alleen loopt het proces in veel gevallen erg stroef en is het soms maanden wachten voor de regeling effectief toegepast wordt. “We zitten sinds begin 2023 al aan 120 klachten die gaan over het feit dat klanten erg lang moeten wachten voor ze effectief die maandelijkse afrekening krijgen”, klinkt het bij de ombudsman energie Eric Houtman. “Het is vrij nieuw, dus klachten zijn altijd onvermijdelijk maar 120 is niet niets. We verwachten nog meer problemen naarmate meer mensen het zullen aanvragen nu het duidelijker aangeboden moet worden.” En dat heeft allemaal te maken met een beslissing van de Vlaamse Regering, dat ook kleinere energieleveranciers met minder dan 200.000 afnamepunten deze dienstverlening vanaf begin 2024 zullen moeten aanbieden.

Vlaams energieminister Zuhal Demir wil dat de lange wachttijden voor de maandelijkse afrekening van energiefactuur ophouden. — © BELGA

Opeenstapeling

Volgens minister demir zouden er intussen 29 063 klanten zijn

Energieleveranciers verwijzen voor de vertraging naar een opeenstapeling van feiten: de energiecrisis, de aanvraag van premies, de maandelijkse facturatie, de komst van een nieuw digitaal platform en de achterstanden bij netwerkbeheerder Fluvius. De lange wachttijd tussen de aanvraag en de effectieve toepassing van die maandelijkse facturatie is niet het eerste probleem waarop klanten botsen sinds april 2022.

Onlangs moest de Vlaamse energiewaakhond Vreg in het Vlaams Parlement tekst en uitleg komen geven over de jongste ontwikkelingen op de energiemarkten, onder meer de mogelijkheid voor consumenten om hun reële energieverbruik per maand af rekenen. Want die kent nog geen grote toeloop. Van de mensen met een digitale meter, wat een voorwaarde is voor maandafrekeningen, maakt op dit moment maar zo’n 2 à 3 procent er gebruik van”, zei Vreg-directeur Pieterjan Renier toen. Eén van de oorzaken voor de geringe belangstelling: het feit dat “energieleveranciers er weinig reclame voor maken. Je moet er als consument actief naar op zoek gaan”, aldus nog Renier.

Niet vanzelfsprekend

Ook Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) legde midden april uit dat de maandelijkse afrekening in orde brengen niet vanzelfsprekend is: “De vijf grote energieleveranciers die vandaag verplicht zijn om maandafrekeningen aan te bieden, zijn hier erg terughoudend over. Toen ik zelf met de klantendienst van één van deze energieleveranciers belde, werd het bestaan van dergelijke maandafrekeningen zelfs compleet ontkend.” De Vreg tikte enkele energieleveranciers hierover intussen op de vingers. In november 2022 kreeg TotalEnergies zelfs nog een boete opgelegd van 109.000 euro omdat het de maandelijkse afrekening niet aanbood.

Volgens Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) is het in orde brengen van de maandelijkse afrekening niet vanzelfsprekend. — © BELGA

Volgens cijfers van energieminister Demir zouden er eind januari meer dan 29.063 klanten zijn die hun elektriciteitsrekening maandelijks krijgen en 16.094 krijgen maandelijks hun gasrekening. “Het is de taak van de regulator Vreg om er op toe te zien dat leveranciers de Vlaamse energieregelgeving correct toepassen. Ik laat mijn administratie dit (de lange wachttijden, red.) nogmaals melden. Ik raad iedereen aan om bij problemen niet te aarzelen en ook een klacht in te dienen bij de ombudsman”, aldus de minister.