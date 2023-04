In 3B is Kattenbos (rood) al zeker van eindrondedeelname, Lutlommel (geel) moet daarvoor rekenen op een misstap van concurrent Wijchmaal, de ploeg van toekomstig LVV-coach Vanpol. — © PS

In 3A strijden Gravelo en Vechmaal A voor het laatste eindrondeticket, in 3B kan Wijchmaal-coach Vanpol zijn nieuwe club Lutlommel VV uit de eindronde houden en in 3C wordt Boxberg na een vijfde forfait uit competitie genomen en valt mogelijk het doek voor Heis Sport. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in derde provinciale van dit weekend. (fava/krth/edst)