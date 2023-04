Gestel, hier in actie tegen Paal-Tervant, en DH Jeuk maken in 2A onder mekaar uit wie degradeert en wie nog een kans maakt op het behoud in de dalerseindronde. — © Raymond Lemmens

Terwijl in 2A Gestel en DH Jeuk in een onderlinge degradatieclash uitmaken wie naar derde zakt, komen met Eendracht Mechelen a/d Maas, Turkse Rangers en RC Peer nog drie ploegen in aanmerking voor de titel in 2B. Wie is zondag aan het feest? Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in tweede provinciale van dit weekend. (matr/gsb)