EERSTE PROVINCIALE. Stelt Eksel eindronde veilig? En wie zakt: Alken of Meeuwen?

In eerste provinciale moeten nog twee beslissingen vallen op de slotdag. Wie van Eksel (naar Zepperen-Brustem) of Koersel (naar Herkol) pakt het vierde eindrondeticket? Eksel vertrekt met twee punten voorsprong alvast in polepositie. Onderaan moet Alken alleszins buur Herk FC kloppen om in extremis nog weg te geraken van de derde dalersplaats. Tegelijk mag concurrent Meeuwen geen punt pakken tegen Park, zoniet wordt het toch tweede provinciale voor Alken. Lees hier alle ploegnieuws voor de wedstrijden in eerste provinciale van dit weekend. (jc)