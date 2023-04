GEMEENTERAAD. Voeren geeft goedkeuring voor ‘grenzeloos bocageland’

Voeren

Landschapspark: Het project landschapspark ‘grenzeloos bocageland’ (voorheen ‘bocage zonder grenzen’) werd geselecteerd door de Vlaamse Overheid om een masterplan, een operationeel plan en landschapsbiografie op te maken in kader van de verdere selectie van de drie landschapsparken die erkend zullen worden in Vlaanderen. Het RLH&V (Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren) heeft een uitgebreid participatief traject opgesteld. De samenwerkingsovereenkomst tussen het Parkbureau dat de aansturing zal doen en de partners (Het Nederlandse Heuvelland, Het Waalse Land van Herve en de Vlaamse Voerstreek) werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Het ‘bocagecompas’ geeft een houvast voor de toekomst. Een gastvrij landschap, een sponslandschap, een voedsel- en biodivers landschap en een netwerk in deze regio zijn de verbindende factoren.

Bewegingspark: In het park van Ocura vzw in ’s-Gravenvoeren zal een bewegingspark ingericht worden. Er dient een onderhandse opstalovereenkomst tussen de gemeente en Ocura vzw ondertekend te worden.

Individuele beschermingsmaatregelen tegen overstromingen: De VMM is bevoegd voor de waterlopen in 1ste categorie, met name de Berwijn en een deel van de Voer. Deze waterlopen vormen een groot risico voor overstromingen. Waar mogelijk worden maatregelen genomen, maar deze zullen niet volstaan om woningen/gebouwen te beveiligen. Daarom hield de VMM al twee adviesrondes waarbij eigenaars/bewoners een adviesrapport konden laten opmaken. In dit rapport zijn maatregelen opgenomen die eigenaars/bewoners kunnen nemen aan hun woning om deze beter te beschermen. Om deze mensen maximaal te stimuleren om deze maatregelen ook uit te voeren, willen de VMM en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst afsluiten in de vorm van een pilootproject. De gemeente stelde, in overleg met de VMM, een subsidiereglement op voor het uitvoeren van maatregelen uit het adviesrapport. De gemeenteraad heeft deze samenwerkingsovereenkomst en het subsidiereglement goedgekeurd. De VMM voorziet een financiële steun van 50.000 euro. Aan de Berwijn in Moelingen gaat de gemeente ook een perceel grond aankopen (85.000 euro) om een pad langs de Berwijn aan te leggen en eventueel de speeltuin uit breiden. Alle raadsleden gingen akkoord dat er een schaduwzone (met groen) aan de mountainbikepiste ‘pump track’ in ’s-Gravenvoeren zal voorzien worden. Tenslotte nam de gemeenteraad kennis van het feit dat er geen officiële klachten werden ingediend tegen de gemeente en de jaarrekeningen van de kerkbesturen kregen gunstig advies.

KMO-terrein Weersterveld beheersplan: De gemeente is samen met POM Limburg en met de ondersteuning van de Vlaamse Overheid bezig met de realisatie van een KMO-terrein voor Voerense bedrijven langs de Weersterweg. Voor dit project is de opmaak van een beheersplan nodig om een doorgedreven, verantwoord en duurzaam bedrijventerreinmanagement te kunnen organiseren. De POM Limburg heeft een voorstel van beheersplan opgesteld. Dit plan beantwoordt aan de criteria die de Vlaamse Overheid oplegt om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie. De gemeenteraad heeft dit beheersplan goedgekeurd. Ook het ruimtelijk beleidsplan vor Voeren uitgewerkt door de provincie Limburg kreeg gunstig advies.