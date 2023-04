GEMEENTERAAD. Hoeseltse trajectcontroles starten op maandag 22 mei

Hoeselt

Trajectcontroles: De eerste vijf trajectcontroles starten op maandag 22 mei. In de zones mag niet meer dan gemiddeld vijftig kilometer per uur gereden worden. Burgemeester Raskin: “Binnen de eerste tien kilometer te snel bedraagt de boete 53 euro, daarboven komt er 11 euro per kilometer bij. Volgende week plaatsen we aankondigingsborden. We informeren ook via HoeseltMagGezien, de Hoeseltse website, facebook en Instagram. Doel is niet geld binnen te rijven, wel het verhogen van de veiligheid.”

Opletten is het voor wie van Hoeselt naar Beverst rijdt of omgekeerd. Zij passeren twee trajectcontroles. Vanaf de grens met Beverst in de Kleistraat tot aan brug over de autosnelweg op de Nederstraat ligt een eerste trajectcontrole. Wie op een rechte lijn blijft rijden, passeert een tweede trajectcontrole op de Nederstraat vanaf het kruispunt Kerk Maria Middelares tot aan huisnummer 1. Op de Groenstraat ligt de derde trajectcontrole. De vierde en vijfde trajectcontrole zijn op de Pasbrugstraat naar kasteel Alden Biesen en op de Lindekapelstraat naar Alt-Hoeselt. De oppositie onthield zich bij de goedkeuring van de trajectcontroles. Wij Hoeselt en Best Groen betreuren dat een deel van de boetes naar het privaat bedrijf gaat dat de camera’s en meetsystemen bouwde.

Illegale bomenkap: Mieke Claesen (Best Groen) wilde van Raskin, “die er vorige gemeenteraad niet was, uitleg over de foute informatie die hij verspreidde over de onderhandelingen met Appeltans over diens heraanplantingen. Intussen verweet de burgemeester ons die onderhandelingen te hebben doen mislukken door onze kritiek, maar wij hebben als oppositie het recht vragen te stellen.” Raskin reageerde gebelgd: “Er wordt hier een beeld opgehangen alsof ik zelf aan tafel zou hebben zitten onderhandelen met Appeltans. Dat is niet zo. Enkel de advocaten van gemeenten en Appeltans spreken elkaar. Ik heb het hier mee gehad.” Waarna de burgemeester opstapte en de gemeenteraad verliet.