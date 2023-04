GEMEENTERAAD. Zelfs ‘groene snoepje’ Zutendaal moet tandje bijsteken voor klimaat

ZUTENDAAL

Klimaat: Zelfs het groenste snoepje van Vlaanderen met 75 procent bos en natuur zal een tandje mogen bijsteken in de bescherming van het klimaat. Dat blijkt uit het Hemelwater en droogteplan dat donderdagavond aan de gemeenteraad werd voorgesteld.

Uit het tweehonderd pagina’s tellende verslag blijkt dat de drie beekvalleien die Zutendaal rijk is ook nadelen hebben. In normael omstandigheden zorgen ze voor een goede afwatering maar bij zware regen kunnen ze voor wateroverlast zorgen. Een en ander liet schepen Dirk Smits (ZVP) aan de raadsleden weten. “We scoren goed op vlak van waterinfiltratie”, zegt Smits. 75 procent van ons grondgebied is bos en natuur. Maar in de woonkernen is 31 procent verhard. Ook vakantieparken worden aanzien als een knelpunt. Daar speelt vooral verharding een rol. Dat voert de druk op de rioleringen op. Op het vlak van het netwerk ervan zitten we met 96 procent goed ten opzichte van gemiddeld 86 procent in Vlaanderen. Toch is er nog heel wat werk om gescheiden opvang mogelijk te maken. Er is daarnaast nog een hele rist aan punten waar we werk van moeten maken. Niet alleen omdat de zomers droger worden en de winters natter maar ook omdat we watergerelateerde subsidies zouden kunnen mislopen.” Eric Niesten (cd&v) stelde voor om extra subsidies te voorzien voor mensen die een regenwaterput willen laten aanleggen. Partijgenoot Veerle Remans hoopt dat het gemeentebestuur ook concreet maatregelen neemt en infoavonden organiseert om inwoners op de hoogte te brengen. Smits beloofde uit te zoeken wat mogelijk is qua lokale subsidies en zei dat informatiebijeenkomsten op het programma staan.

Algemeen directeur: Voor Elke Blokken was het de eerste gemeenteraadszitting als algemeen directeur. Zij volgt Marc Vanhengel op die officieel op 1 mei op pensioen is en nu nog gebruik maakt van zijn laatste dagen verlof.

Jaarverslag: Het agendapunt over het jaarverslag en de jaarrekening van de Intergemeentelijke samenwerking Handhaving Ruimtelijke Ordening is een maand verschoven. Het jaarverslag is immers niet tot bij de diensten in Zutendaal geraakt.