GEMEENTERAAD. Pelt wil natte voeten vermijden: “Hevige regen is risico voor Boseind”

Pelt

Mobiliteit: De gemeente wil de kwaliteit van het openbaar domein in haar dorpen verbeteren op het vlak van klimaatproblematiek, mobiliteit en verkeersveiligheid. Schepen voor Openbare Werken Dirk Vanseggelen (cd&v) lichtte toe dat met Boseind wordt gestart. “Het gaat om een groot lager gelegen gebied met hoog grondwaterpeil en een dichte bebouwing waarbij in de meeste straten nog een gemengde riolering ligt. Bij hevige regenperiodes kan dit een risico inhouden.” Een mobiliteitsstudie moet resulteren in plannen voor een herinrichting die sluipverkeer en doorgaand verkeer zal weren, en ruimte maakt voor groene pleintjes en stroken waar regenwater ter plaatse kan infiltreren. De gemeente gaat over tot het aanduiden van een studiebureau. Voor het rioleringsgedeelte wordt een raamovereenkomst met Fluvius uitgewerkt. De kostprijs van het volledige project wordt geraamd op 17 miljoen euro. Oppositieraadslid Katrijn Conjaerts (Groen) stelde dat dit een hoog bedrag is. “Zeker als we dit voor de negen kerkdorpen moeten ophoesten.” De schepen stelde dat dit niet het geval zal zijn omdat in andere dorpen de oppervlakte vaak kleiner is en de situatie minder complex.

Ruimtelijk: De gemeente moet haar advies formuleren voor het nieuwe Beleidsplan Ruimte voor Limburg, een leidraad voor het provinciaal ruimtelijk beleid richting 2040. Schepen Jaak Fransen (cd&v) lichtte toe dat Pelt met ‘Peltorama 2050’ een eigen visie heeft ontwikkeld en de provincie suggesties wil doen om haar plan hierop af te stemmen. Voor het beleid is het onder andere belangrijk dat Pelt als fusiegemeente inzet op één centrum, terwijl de provincie Overpelt en Neerpelt nog ziet als afzonderlijke kernen. Oppositieraadslid Benny Bax (N-VA) reageerde dat het hierbij wel belangrijk is dat het kerngebied strak wordt afgebakend. Oppositieraadslid Katrijn Conjaerts (Groen) merkte op dat een belangrijk principe van Peltorama 2050 inhoudt dat geen open ruimte mag worden aangesneden “Maar er wordt wel een natuurgebied aangeduid dat de gemeente wenst te vrijwaren voor recreatie. Namelijk aan de noordkant van het kanaal. Eerder werden in de buurt al gronden aan de kajakclub verworven voor recreatieve ontwikkeling. Dat natuur moet wijken om dit een beetje verder ook nog eens te doen, daar kunnen we ons niet in vinden.” Schepen Fransen lichtte toe wat het doel is. “We willen gewoon de mogelijkheid creëren bij de provincie om deze mogelijkheid op die plek te kunnen onderzoeken. Ze voorziet wel een inplanting van een bedrijventerrein, dan moet recreatie volgens ons ook kunnen.” Conjaerts wou weten wat de gemeente concreet van plan is met het gebied. Aanvankelijk stelde Fransen dat verschillende vragen worden onderzocht. Toen Conjaerts vroeg of de hockey-club een vraag heeft gesteld om te kunnen verhuizen naar deze locatie, ontkende de schepen niet. “Maar er is niets beslist.”