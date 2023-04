Gedrogeerde bestuurder (37) van elektrische step krijgt boete in Bilzen

Aan het station in Bilzen is donderdag een 37-jarige man op een elektrische step beboet omdat hij onder invloed van heroïne reed. Normaal zou ook het rijbewijs worden ingetrokken, maar voor het besturen van een step geen rijbewijs nodig is.

De steprijder had probatiemaatregelen opgelegd gekregen. Die voorwaarden had de man geschonden toen hij werd gecontroleerd. Om die reden krijg hij ook hiervoor nog een proces-verbaal.

Tijdens de controles van de politie zijn in Bilzen twee bestuurders betrapt die met gsm in de hand reden. Ze moesten een boete van 174 euro betalen. Een 37-jarige Bilzenaar reed zonder rijbewijs in de Linnerbocht in Bilzen en zijn auto bleek niet verzekerd. De politie liet de auto takelen. Die avond is in de Tongersestraat ook de auto van een 37-jarige vrouw uit Hoeselt getakeld omdat ze geen verzekering kon tonen. Een bromfiets zonder verzekering is ook getakeld. Op de scooter zat een 19-jarige jongen uit Tessenderlo. Hij droeg geen helm en de scooter was niet verzekerd. De jongen verklaarde dat hij een proefrit maakte.

