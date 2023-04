GEMEENTERAAD. Voormalig gemeentehuis Broekom opnieuw in de etalage

Borgloon

Belevingscentrum Graaf: Fractieleider Wim Lambrechts (N-VA) heeft vragen bij de keuze van het ontwerpbureau en wil dit project niet zomaar door de strot geduwd zien. “Vanwaar komt die naam Graaf ineens? En waarom stonden enkel de liberalen op de foto in de krant?” Schepen Eric Awouters (Open Vld-Stroop) reageert verbaasd: “U hebt blijkbaar wat stappen gemist. Dit traject loopt al jaren. Ik zie niet in hoe we aan de wettelijke verplichtingen inzake keuze ontwerpbureau zouden kunnen ontkomen. Verder heeft de gedeputeerde heeft àlle leden van het schepencollege uitgenodigd, maar niet iedereen kon aanwezig zijn op het fotomoment. De geschiedkundige heeft de naam Graaf gekozen, ook al omdat er een probleem was met de domeinnaam ‘graven’.”

Voor het inrichten van de onthaalinfrastructuur en het belevingsparcours keurt de raad het bestek, de raming en de gunningswijze goed.

Broekom: Het bestuurscollege heeft een minnelijke schikking moeten treffen met de kandidaat-koper van het voormalige gemeentehuis en schooltje te Broekom. Die hoogste bieder kon blijkbaar niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen. De raad ziet zich verplicht om de site opnieuw in de étalage te zetten. De startprijs bedraagt 227.500 euro.