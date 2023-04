GEMEENTERAAD. Gouverneur geeft Heers tik op de vingers over huur van bibliotheekgebouw

Heers

Klacht: Oppositieraadslid Gerald Kindermans (CD&V) had een klacht ingediend tegen de goedkeuring van de huurovereenkomst tussen de gemeente en de nieuwe kopers van de Roppebibliotheek. Die kwam er nadat het gemeentebestuur besliste om een gedeelte van dit oude gebouw te huren aan 850 euro per maand van de kopers totdat de nieuwbouw op de site van het administratief centrum klaar is. Gemeenteraadsvoorzitter Carina Volont (VLDumont) las bij het begin van de zitting de beslissing van de gouverneur voor. “Hij ziet geen reden om de gemeenteraadsbeslissing van 23 januari 2023 te vernietigen. Wel vraagt hij aan het gemeentebestuur om voortaan de verkoopsvoorwaarden voor te leggen aan het bevoegde orgaan, de gemeenteraad.”

Landschapspark: De raad gaf groen licht aan de samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van een landschapspark ‘Hart van Haspengouw’. In april vorig jaar keurde de raad al de deelname aan het traject goed. “Het label van landschapspark maakt een gebied extra aantrekkelijk voor de bewoners, bezoekers, ondernemers en beleidsmakers”, zei bevoegd schepen Dieter Janssen (VLDumont). “Daarnaast brengt deze erkenning een verfrissende dynamiek op gang die fungeert als motor voor regionale ontwikkeling. Heers ligt in het kerngebied, we zullen de vruchten hiervan plukken. We zien veel kansen, hopelijk vloeien die ook voort uit het masterplan.”

Reglement: De gemeenteraad keurde het reglement goed voor tussenkomst van het OCMW in de verblijfskosten in het woonzorgcentrum. “Dit punt was uitgesteld naar deze zitting omdat er extra uitleg nodig was”, zei eerste schepen Heidi Pirlotte (VLDumont). “De sociale dienst heeft hier hard aan gewerkt en een toelichting toegevoegd.” Oppositieraadslid Luc Schalenbourg (CD&V) kon zich hierin vinden. “Dit helpt alvast om aantal misverstanden te voorkomen. We kennen wel 25 euro toe bovenop op het gewaarborgd zakgeld waar iedere oudere recht op heeft. Gelukkig moet dit verantwoord worden met een factuur.”