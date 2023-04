Waarom een elektrische fiets kopen van Belgische makelij?

Sinds de corona lockdowns kopen we met z’n allen bewust meer lokaal. Daarmee steun je de economie in eigen land, je bent verzekerd van Belgische kwaliteit en het is ook nog eens duurzaam! Dit geldt overigens niet enkel voor voeding en kleding, ook fietsen van Belgische makelij zijn ongekend populair.

Steun de Belgische economie

Lokaal consumeren heeft meerdere voordelen. Als je bij Belgische merken en winkels koopt, is dat goed voor de economie en de werkgelegenheid. Dat vergroot dan weer de leefbaarheid van dorpen en steden. In de buurt kopen betekent ook dat er minder transport nodig is, dat je als consument beter beschermd bent en dat je van meer diensten gebruik kunt maken. Koop je lokaal, dan winnen we dus allemaal. Niet alle producten kan je zo eenvoudig van Belgische makelij vinden als een elektrische fiets. Belgische fietsmerken hebben tot in onze buurlanden een uitstekend imago, omwille van hun design, betrouwbaarheid en kwaliteit.

Kwaliteitsproduct

Van chocolade tot bier, en van mode tot design: in het buitenland staan we bekend om onze hoge kwaliteitsproducten. En daar mogen we best trots op zijn. De Veloci Vivid is naast de bestverkochte elektrische fiets van België ook zo’n Belgisch kwaliteitsproduct.

Het motto van Bizbike, het bedrijf achter Veloci, is dat iedereen gemakkelijk en veilig de baan op moet kunnen met de fiets. Daarom maken ze niet enkel gebruiksvriendelijke en betrouwbare elektrische fietsen, ze gaan ook steeds op zoek naar de slimste innovaties in de fietsenwereld. Omdat de fietsen in België ontwikkeld worden, kunnen we ook beter inspelen op lokale wensen en sneller nieuwe technologieën integreren.

Service

Als je iets in het buitenland bestelt, is het nog maar de vraag waar je als consument terecht kunt met klachten of een kapot product. Koop je een Belgisch product, dan ben je zekerder van een correcte en goede service. Ook Bizbike zet heel erg in op service. Je geniet van een gratis en snelle levering aan huis, 30 dagen de tijd om de fiets thuis te testen, herstellingen en onderhoudsservice aan huis en een levenslange garantie op het frame. Met zes winkels in Vlaanderen is er altijd een Veloci fietsenwinkel in je buurt, waar je terecht kunt voor een testrit en alle informatie over de fiets en de service. Dankzij de hoge korting op hbvlshop.be zijn de elektrische fietsen tegelijkertijd van een hoogwaardige kwaliteit en betaalbaar.