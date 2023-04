Onze man zag Remco Evenepoel en Primoz Roglic trainen in Tenerife: “We hoefden elkaar hier niet te testen”

Als voorbereiding op de Ronde van Italië verbleven Remco Evenepoel en Primoz Roglic drie weken op Tenerife. Ze trainden er op hetzelfde parcours: op en af de Teide. Maar ze sliepen er ook in hetzelfde hotel: het befaamde Parador, op 2.150 meter hoogte. Ook onze redacteur wist een kamer te boeken en kon kijken hoe de twee Giro-favorieten hun stage beleefden.

Heel veel contact hadden de mannen van Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma niet. Ze aten altijd in dezelfde ruimte en ’s avonds zagen ze elkaar wel eens in de bar, maar de gesprekjes tussen Evenepoel en Roglic bleven beperkt. Roglic: “We hoefden elkaar hier niet te testen. Straks hebben we 21 dagen om uit te maken wie de sterkste is.”

(dvd, tact)