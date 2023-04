‘s-Gravenvoeren

Op zondag 30 april stappen tien Voerense Amateurkunstenaars uit de schaduw in de Binnentuin van Ocura (rust- en verzorgingstehuis) in ’s-Gravenvoeren. Van 14.00 tot 18.00 uur kunnen liefhebbers een tiental kunstvormen ontdekken waarmee dorpsgenoten bezig zijn in hun vrije tijd: beeldhouwwerken, schilderijen, haakwerk, keramiek, fotografie, bloemen, poëzie, kinderboekjes.