Prof Mattias Desmet trekt naar Raad van State na “reputatieschade” door beslissing UGent

Desmet kwam vorig jaar in opspraak na controversiële uitspraken in een uitzending van de Amerikaanse complotdenker Alex Jones. Daar had hij onder meer verklaard dat hij had gezien hoe in een Belgisch ­ziekenhuis een openhartoperatie zonder verdoving was uitgevoerd, onder hypnose. Die bewering bleek een leugen. Hij deed ook controversiële uitspraken bij de Amerikaanse presentator Tucker Carlson, die begin deze week vertrok bij de rechtsconservatieve opiniezender Fox News.

In eigen land was hij zeer kritisch voor het gevoerde coronabeleid. Maar de Gentse universiteit hield Desmet wel in dienst. In februari oordeelde de Commissie voor de Wetenschappelijke Integriteit evenwel dat er slordigheden in het werk van de professor zitten en dat het deels gebaseerd is op verouderde wetenschap.

De psycholoog moest ook bijkomende perspectieven respecteren in het vak Cultuur-en Maatschappijkritiek, waarvan hij nog 50 procent van de hoorcolleges mocht geven. Een collega-professor van de vakgroep werd aangesteld tot verantwoordelijke lesgever. Volgend semester krijgt het vak een nieuwe invulling.

Desmet ging niet akkoord en vroeg een onderhoud met de Raad van Bestuur van de universiteit, maar die heeft dat verzoek in maart afgewezen.