Nog één titel is er te geef op de slotdag in de Limburgse voetbalreeksen en daarvoor beschikt E. Mechelen a/d Maas over de beste papieren. Eén punt volstaat voor de leider in 2B om na één seizoen terug te keren naar eerste provinciale. Of laat Eendracht zich de kaas nog van het brood eten door RC Peer of Turkse Rangers?