Viktor Verhulst en Kobe Ilsen tekenen platencontract en brengen eerste single uit

Viktor Verhulst (28) en Kobe Ilsen (41) hebben zonet hun handtekening gezegd onder een platencontract en daar is hun eerste single al: Nu staan we hier. En er komen er nog, beloven de twee in Het Laatste Nieuws.

Een groot zanger is zowel aan Viktor Verhulst als Kobe Ilsen niet verloren gegaan - zo zeggen ze zelf - en dus lieten ze Nu staan we hier inzingen door Simon Eeraerts en de Nederlandse Kimberly Fransens. Het is een zomerse single, op de tonen van de onsterfelijke 90’s-klassieker Jump for joy van 2 Unlimited. En de eerste worp dus sinds ze hun eerste platencontract tekenden bij CNR.

Sinds een jaar of vijf draaien Verhulst en Ilsen overal ter lande plaatjes. Het begon met een idee van Versuz-baas Yves Smolders, die hen liet draaien in de Moose Bar op Tomorrowland. Nu willen ze meer, zeggen ze in Het Laatste Nieuws. “We draaien nu al vijf jaar op verschillende events en festivals. Overal is het feest. We maken ambiance met bekende platen en iedereen zingt mee. Stel u voor dat ze dat doen met onze eigen platen, begin je dan te dromen.”

Er komen nog singles, beloven de twee. “We zijn heel benieuwd hoe ons eerste eigen nummer onthaald gaat worden. Maar we zijn trots, we geloven erin.”