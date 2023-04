Op zoek naar voldoening in de slaapkamer? Gwyneth Paltrow neemt je bij de hand op Goopsex

Sinds de oprichting van haar wellnessmerk Goop wist Gwyneth Paltrow al voor de nodige controverse te zorgen. Van vitamines tot vaginakaarsen, Paltrow is niet vies van een beetje (ongevraagd) gezondheidsadvies. Nieuw in dat rijtje is haar Instagrampagina Goopsex, waar ze zich ontpopt tot seksgoeroe en hoopt om je een duwtje in de rug te geven in de slaapkamer.

“Iets waar we bij Goop hard in geloven is dat ware voldoening ontstaat door jezelf door en door te kennen. Door je zelfverzekerd genoeg te voelen om je te tonen in de wereld en om jezelf te zijn in je relaties. Hoe je je seksualiteit ervaart, is daarvan een groot onderdeel. Goopsex is een plek om genot na te streven, een plek waar je up-to-date kan blijven over onze content over seks, intimiteit en relaties”, aldus Paltrow aan de vooravond van de lancering.

Op de Instagrampagina vinden geïnteresseerden een hele verzameling aan seksueel getinte onderwerpen, van hoe je je partner warm maakt voor seksspeeltjes over hoe je verschillende soorten orgasmes kan ervaren tot een dirty talk-gids. Het is maar net waar je naar op zoek bent. Voorlopig heeft de pagina “slechts” iets meer dan 7.000 volgers, een schamel cijfer in vergelijking met de 1,7 miljoen van Goop. Misschien is toch niet iedereen te vinden voor een portie seksadvies van Paltrow?

Het is trouwens niet de eerste keer dat Gwyneth Paltrow zich aan het onderwerp waagt. Eerder had ze al een eigen show op Netflix getiteld Sex, Love and Goop waarin ze koppels seks- en relatieadvies gaf. Bovendien kunnen klanten op de Goop-website allerhande seksspeeltjes kopen, waarvan de prijs kan oplopen tot wel 1.000 dollar.