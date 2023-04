Na bijna drie jaar restauratiewerken heropent het Kasteel van Gaasbeek, met dank aan … de markiezin

Op 3 mei is het honderd jaar geleden dat markiezin Arconati Visconti overleed. Zij was de laatste eigenares van het Kasteel van Gaasbeek en schonk het aan overheid om er een museum van te maken. Bij het zien van de restauratie, die drie jaar geleden begon en nu achter de rug is, zou de edelvrouw ongetwijfeld verheugd zijn. De werken zijn namelijk uitgevoerd in de geest waarin zij het domein zijn uitzicht gaf.