Opmerkelijk milde straf voor schietpartij op pokertoernooi in Kuringen: “Ik wou hem alleen maar pijn doen”

Een 67-jarige Houthalenaar is vrijdag in Hasselt veroordeeld tot 5 jaar cel met uitstel nadat hij vorig jaar op een pokertoernooi in Kuringen vier keer vuurde op een medespeler. Een opmerkelijk milde straf, want het openbaar ministerie had 10 jaar effectief gevraagd.

Het Hasseltse slachtoffer (42) overleefde de schietpartij ternauwernood. De aanleiding was een eerder banale ruzie of haantjesgedrag aan de pokertafel. “Ik wou hem alleen maar pijn doen”, claimde de dader.

De feiten speelden zich af op 4 maart 2022 in zaal De Schakel in Kuringen. Er daagde een zestigtal pokerspelers op. De dader en het slachtoffer kwamen er wel vaker over de vloer en kenden elkaar. Pokeren deden ze met een relatief beperkte inzet. Na een discussie over het laten zien van de kaarten escaleerde de al verhitte situatie. Het woord hoerenzoon viel. Uiteindelijk verliet de Houthalenaar van Italiaanse afkomst op aanraden van de organisator de zaal.

Dood in de ogen

De voormalige mijnwerker en Fordarbeider keerde huiswaarts en haalde een pistool uit zijn kluis. Zowat drie kwartier later en net tijdens een pauze dook de sportschutter opnieuw op in De Schakel. Hij liep recht op het slachtoffer af en vuurde vier keer. Twee kogels troffen de wegduikende Hasselaar in de lies en in de middenrug. Verwondingen aan de pancreas, nier en milt waren het gevolg. De 42-jarige Hasselaar raakte levensgevaarlijk gewond. “Mijn cliënt heeft de dood in de ogen gekeken”, sprak advocate Yasmine Driessen.

De rechter kende het slachtoffer een voorlopige vergoeding toe van 5.000 euro. Een aangestelde deskundige moet nu de effectieve schade begroten.

Zinsverbijstering

Twee kogels belandden in een pokertafel en in de muur. “Hij had me uitgelachen om mijn slecht Nederlands”, aldus de beschuldigde.

De rechtbank kwalificeerde de feiten als moordpoging. Op amper 2 meter afstand schoot de dader vier keer op het slachtoffer. Zijn advocaat, Luk Delbrouck, had het over een massief blok spijt. “Moet dat uur zinsverbijstering in een vlekkeloos bestaan van duizenden uren leiden tot een celstraf van tien jaar? Dat lijkt me helemaal niet correct”, luidde het op het proces.

De Houthalenaar zat een tijdje in de gevangenis en draagt tot op vandaag een enkelband. Vrijdag legde de rechter hem vijf jaar cel met uitstel op, uitgezonderd het deel dat hij achter de tralies verbleef. Aan dat uitstel zijn wel voorwaarden gekoppeld. Zo moet hij actief meewerken aan een ambulante of residentiële behandeling voor zijn psychische problemen. De proceskosten van bijna 7.000 euro zijn ook voor rekening van de Houthalenaar.