VIDEO. Bij de jeugd is het Anderlecht-DNA wèl nog springlevend: fenomenale goal na aanval die begint bij de keeper

De tijden waarin winnen niet genoeg was voor Anderlecht, maar waarin geëist werd dat dat gebeurde met champagnevoetbal liggen al even achter ons. Maar bij de jeugd is het DNA van Anderlecht wel nog aanwezig. Deze fenomenale goal van de U13 van Anderlecht -een lichting die kampioen is- kan de supporters doen hopen dat ze dit voetbal ooit weer zullen terugzien in het Lotto Park. De aanval begint bij de keeper, onderweg zijn twee Zidane-bewegingen te zien waarna de bal aan de overkant tegen de netten gaat.