NBA: Jaylen Brown en Jayson Tatum loodsen Boston voorbij Atlanta richting halve finales Eastern Conference

De gemaskerde man is Jaylen Brown, Jayson Tatum staat rechts op de foto. — © USA TODAY Sports via Reuters Con

De Boston Celtics hebben zich geplaatst voor de tweede ronde van de play-offs in de Noord-Amerikaanse basketcompetitie NBA. Ze wonnen met 120-128 in de zaal van Atlanta en haalden het zo in de confrontatie met 4-2. De finalisten van vorig jaar ontmoeten Philadelphia (4-0 winst tegen Brooklyn) in de halve finales van de Eastern Conference. De eerste wedstrijd staat maandag op de agenda in Boston.

Boston kon rekenen op zijn speerpunten Jaylen Brown en Jayson Tatum, die goed waren voor respectievelijk 32 en 30 punten. Het is van 1987 geleden dat twee Boston-spelers nog eens minstens 30 punten scoorden in dezelfde PO- wedstrijd. Toen slaagden Larry Bird en Kevin McHale in zo’n prestatie. Voor de Hawks kwam Trae Young tot 30 punten.

In de andere halve finale in het oosten moet New York (N.5), dat met 4-1 won van Cleveland, het opnemen tegen Miami (N.8), dat opzien baarde door Milwaukee (4-1), het beste team van de competitie in het reguliere seizoen, met gemak te verslaan.