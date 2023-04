VUB ontwikkelt sneltest om resistentie tegen antibiotica met smartphone te testen

De techniek registreert de microscopische trillingen van bacteriecellen. Die zijn namelijk een teken van leven. Dankzij de techniek worden de bacteriële trillingen op camera vastgelegd.

“Met de techniek kunnen we binnen 2 tot 4 uur een resultaat verkrijgen - in plaats van de huidige 24 uur voor de meest voorkomende ziektekiemen en een maand voor tuberculose”, zegt Dr. Sandor Kasas van de Technische Universiteit van Lausanne (EPFL).

Twee methodes

Traditioneel maken antibioticagevoeligheidstests nu gebruik van twee methodes: ofwel via een kweekmethode ofwel via een genetische test. Die tests duren tamelijk lang. Er bestaan wel snellere tests, maar die zijn vaak complex en duur.

“Onze techniek laat toe om het effect van antibiotica op bacteriën te testen met een eenvoudige microscoop en camera. Als camera kan zelfs een mobiele telefoon gebruikt worden, omdat de kwaliteit van de camera van een smartphone ruim voldoende is om de nodige filmpjes op te nemen”, stelt VUB-professor Ronnie Willaert.

Antibioticaresistentie komt voor wanneer antibiotica er niet langer in slagen om bacteriën te doden, doordat de bacteriën zich eraan hebben aangepast. Dat is een groot probleem aangezien het fenomeen in 2019 wereldwijd verantwoordelijk was voor ten minste 1,27 miljoen doden.