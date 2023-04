Al minstens acht doden na nacht vol Russische luchtaanvallen in Oekraïne

Verschillende Oekraïense steden vormden in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw het doelwit van Russische drone- en raketaanvallen. Dat hebben Oekraïense overheden meegedeeld. Er zijn minstens acht mensen om het leven gekomen.

Inwoners van Oekraïne, zowel in Kiev als andere regio’s in het centrum en zuiden waaronder Dnipro, Krementsjoek, Poltava en Mykolajiv, melden vrijdagochtend vroeg dat ze ontploffingen hoorden.

In de hoofdstad Kiev werd het luchtafweersysteem geactiveerd. Volgens het stadsbestuur werden elf kruisraketten en twee drones neergehaald. De inwoners hebben de raad gekregen om beschutting te zoeken. Er zijn in de hoofdstad geen meldingen van slachtoffers of ernstige schade.

In de stad Dnipro, in het oosten van het land, zijn minstens twee doden gevallen. Burgemeester Boris Filatov meldt op de berichtendienst Telegram dat een 31-jarige vrouw en haar dochter van 2 om het leven kwamen. Daar raakten ook vier mensen gewond.

In Uman, een stad in het centrum van het land, werd een negentien verdiepingen hoog appartementsgebouw getroffen door twee raketten. Daar zouden volgens de lokale overheid minstens zes mensen om het leven gekomen zijn. Van het gebouw blijft niet veel meer over, klinkt het, en zeker zeventien mensen liepen verwondingen op. Drie kinderen konden van onder het puin gered worden.

Rusland heeft afgelopen winter regelmatig steden en energie-infrastructuur onder vuur genomen in Oekraïne. De voorbije maanden waren de grootschalige raketaanvallen zeldzamer geworden. Tal van Oekraïners waren daardoor al teruggekeerd naar hun huis.